Van Valisi Ozan Balcı, kentte kaçak yapılaşmaya karşı etkin bir mücadele başlatılacağını duyurdu. Birçok projenin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kaçak yapılarla etkin mücadele kapsamında kararlı adımların atılacağını vurguladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, düzenlediği basın toplantısında Van’da hayata geçirilmesi planlanan projeleri tanıttı. Kentin gelişimine önemli katkılar sunacağı düşünülen çok sayıda proje arasında, kaçak yapıların engellenmesine yönelik çalışmalar da yer aldı. Vali Balcı, bu sorunun çözümü için kapsamlı bir mücadele yürütüleceğini belirtti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte düzenlediği basın toplantısında, Van’ın geleceğine yön verecek projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda, altyapı, eğitim, kültür ve şehir planlaması gibi alanlarda yürütülen çalışmaları aktaran Vali Ozan Balcı, bu kapsamda kaçak yapılaşma sorununa da dikkat çekti.

Van’ı korumak için çalıştıklarına dikkat çeken Vali Balcı, açıklamasında “Kaçak yapılara izin vermemeliyiz. 15 Mart itibarıyla yapılan kaçak yapılar ortadan kaldırılacak. Erek Dağı bölgesinde imar planları için çalışmalar devam ediyor. Van ve halkımız için fayda üretiyoruz.” dedi.

Balcı, aynı zamanda Erek Dağı etekleri ve Kurubaş’ta yeni imar alanlarının oluşturulacağını belirterek, bazı mahallelerin kentsel dönüşüme gireceğini de söyledi. Erek Dağı çevresinde imar planları için teknik çalışmaların sürdürüldüğü de öğrenildi.