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Yağmur ormanlarından sonra ekolojik dengenin sağlanmasına en büyük katkıyı sunan sulak alanların sayısı açıklandı. Türkiye’de 120 sulak alanın bulunduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, bunun da toplam 1 milyon 116 bin 205 hektarlık alanı kapsadığını bildirdi.

Van’da 11 sulak alan yer alırken bunların 7 tanesi Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak, 4 tanesi de Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan olarak yer aldı. Van’da bulunan sulak alanların toplam büyüklüğü ise 63 bin 199 hektar olarak kayıtlara geçti.

Van’da bulunan sulak alanlar ise şu şekilde;

Akgöl Sulak Alan, Karasu Deltası, Turna (Keşiş) Gölü, Bendimahi Deltası, Çelebibağ Sazlıkları, Dönemeç Deltası, Erçek Gölü, Çiçekli Gölü, Van Sazlıkları, Gövelek Gölü, Edremit Sazlıkları.