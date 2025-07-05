Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Nisan ayı istatistiklerini açıkladı. Yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde bu sayı 25 milyon 740 bin 955 olurken, Van’da 4a, 4b ve 4c sigortalı çalışan sayısı ise toplam 207 bin 260 kişi olarak raporlandı.

SGK’nın açıkladığı ve rapora göre Van’daki sigortalı çalışan sayısı, Türkiye’deki toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 0,81’ini oluşturuyor.

GSYH’de alt sıralarda yer alan ve Türkiye’nin 21. en kalabalık ili olan Van’daki toplam sigortalı çalışan sayısı, ülke genelinin yüzde 1’ini bile ulaşmadı.

SGK istatistik raporuna göre Türkiye genelinde 4a kapsamında 19 milyon 8 bin 706 sigortalı çalışan bulunurken, Van’da bu sayı 135 bin 368 olarak kayıtlarda yer aldı. Van’daki 4a sigortalıların 91 bin 822’si erkek, 43 bin 546’sını ise kadınlar oluşturuyor.

Aynı dönemde Türkiye genelinde 4b kapsamında 3 milyon 92 bin 748 çalışan kişi yer aldı. Bu dönemde Van’da ise 4b sigortalı sayısı 21 bin 816 olarak istatistiklere yansıdı. Van’daki bu sayının 18 bin 18 bin 799’unu erkekler, 3 bin 17’sini ise kadınlar oluşturuyor.

Türkiye genelinde 4c kapsamında çalışan toplam kişi sayısı 3 milyon 639 bin 501 oldu. Van’da ise bu sayı 50 bin 76 olarak açıklandı. Van’daki 4c sigortalı erkek sayısı 35 bin 58 olurken, 4c’li kadın sayısı ise 15 bin 18 oldu.

Van’da sosyal güvenlik destek primine tabi olan toplam sigortalı sayısı ise 2 bin 574 olarak açıklandı.