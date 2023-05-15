Wanhaber – Özel

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Vanlılar 2 bin 301 sandıkta oy kullandı. Katılımın Türkiye ortalamasının altında kaldığı Van’da, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için katılım oranı yüzde 78.6 civarlarında gerçekleşti.

707 bin dolaylarında seçmenin bulunduğu Van’da Cumhurbaşkanı seçimi için 556 bin 549 oy kullanıldı. Bu oylardan 536 bin 739’u geçerli sayıldı.

Van’da Cumhurbaşkanı yarışında Recep Tayyip Erdoğan 191 bin 106 oy alırken(yüzde 35.61), Kemal Kılıçdaroğlu 333 bin 817 oy (yüzde 62.19) aldı. Sinan Oğan’ın 9 bin 547 oy (yüzde 1.78) aldığı Van’da, yarıştan çekilen Muharrem İnce’ye de 2 bin 269 oy(yüzde 0.42) çıktı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Van’da kullanılan oy sayısı 556 bin 605 olarak gerçekleşti. 529 bin 613 oyun geçerli sayıldığı seçimde, Cumhur İttifakı yüzde 34.40, Millet İttifakı yüzde 8.20, Ata İttifakı yüzde 0.78, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 54.27 ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı ise yüzde 0.82 oranında oy aldı.

Ömer Bildik

