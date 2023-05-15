Wanhaber – Özel

Heyecanla gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan bilgilere göre Van’da oy sayma işlemleri tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre;

Van’da yüzde 53.46 oy oranı ve 288 bin 462 oy alarak 1. olan parti Yeşil Sol Parti olurken, AK Parti yüzde 25.83 oran ve 139 bin 405 oyla ikinci sırada yer aldı.

Van’da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti ise 2 vekili meclise gönderdi. Van’da CHP ise yüzde 8.56 oy oranına ulaşarak 46 bin 195 oy almayı başarmasına rağmen vekil çıkaramadı.

MHP ve Yeniden Refah Partisi de Van’da vekil çıkaramayan partilerden oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre MHP Van’da yüzde 5.02 oranıyla 27 bin 065 oy alırken, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 3.16 oy oranı ile 17 bin 56 oya ulaştı. BBP 0.84 oran ile 4 bin 553, Zafer Partisi 0.78 oran ile 4 bin 230, Sol Parti 0.61 oran ile 3 bin 300 oy aldı.

Haber: Mehmet Salih Giyci