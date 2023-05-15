Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için dün sandık başında gitti. 60 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimlerde Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarıştı.

Hiçbir aday seçimin ilk turda bitmesi için 50 artı 1 oya ulaşamadı. Resmi olmayan verilere göre seçimin ikinci tura kalması bekleniyor. Herkes şimdi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kadar 14 günlük sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

HİÇBİR ADAY 50 ARTI 1 OY ALAMADI

Dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda üç aday da seçilmek için yeterli oy sayısı olan yüzde 50 artı 1 oya ulaşamadı. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.35, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45, ATA İttifakı adayı Sİnan Oğan yüzde 5,22 oy aldı. Resmi olmayan verilere göre seçimlerin ikinci turu 28 Mayıs’ta yapılacak.

SÜRE BUGÜN SAAT 17'DE SONA ERİYOR

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre bugün saat 17.00’de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek.

15 Mayıs itibarıyla ikinci tura kalan adaylar için propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi de aynı gün saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi ise saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

20 MAYIS'TA GÜMRÜK KAPILARI VE YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLAYACAK

17 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak.

Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak. 18 Mayıs’ta İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. 19 Mayıs’ta YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. 20 Mayıs’ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs’ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

PROPAGANDA DÖNEMİ 27 MAYIS'TA SONA ERECEK

24 Mayıs itibarıyla adayların radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçim propaganda dönemi 27 Mayıs’ta saat 18.00’de sona erecek. İkinci turda oy verme günü 28 Mayıs olacak. 29 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi aynı gün 17.00’de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00’de sona erecek ve en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılacak itiraz süresi sona erecek.

1 Haziran’da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. Kesin seçim sonuçları YSK tarafından Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

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