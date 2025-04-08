Aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlerden, başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. 13 Ocak 2025'te uygulamaya konulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Van genelinde şimdiye kadar 555 genç çift başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen çiftlerden 379'u evlilik öncesi eğitimlerini tamamlarken, 150 çiftin süreci ise devam ediyor. Bugün itibarıyla 41 genç çift daha Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimlere katıldı.

"Tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı"

Eğitim programında genç çiftlere önerilerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, evlilik kredisiyle ailenin güçlendirilmesi, gençlerin desteklenmesi ve toplum yapısının sağlamlaştırılmasının amaçlandığını belirtti. İl Müdürü Altun, "Bu amaç çerçevesinde geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu çalışma başlatıldı. Öncelikle 12 ilde pilot uygulaması gerçekleştirildi. Bu pilot uygulamanın ardından, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. Temennimiz odur ki bu süreci hayırlısıyla tamamlar, huzur içinde yuvanızı kurarsınız" dedi.

"Bu güzel başlangıcı hep birlikte yapacağız"

Yeni evli çiftlere bu süreçte devletin desteklerinin süreceğini belirten Altun, "Bildiğiniz üzere geçmişte ülkemizde yeterince yeraltı kaynağı bulunmuyordu. Ancak son 2-3 yıl içerisinde hem doğalgaz keşfi yapıldı hem de Karadeniz'de önemli rezervlere ulaşıldı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirin belli bir kısmı ayrılarak Aile Fonu kuruldu. Aile Fonu'nun kurulmasının ardından, bu kaynaklar ailenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmaya başlandı. Sizler de bu çerçevede evlilik kredisi başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Bugün burada, uzman arkadaşlarımızın vereceği danışmanlık eğitimlerine hep birlikte katılacağız. İnşallah bu güzel başlangıcı hep birlikte yapacağız ve süreç devam edecek. Bildiğiniz gibi bu kredi, iki yıl geri ödemesiz, toplamda dört yıl vadeli ve miktarı 150 bin TL'dir" diye konuştu.

"Balayına gitmeyi düşünüyoruz"

Fırat Şahin ve Zilan Keyği isimli genç çift ise kredi desteğine e-Devlet üzerinden başvurduklarını anlatarak, "e-Devlet sisteminde ‘Nikah Kredisi Başvurusu' başlığı altında kendi bilgilerimi doldurdum. Doğrulama işlemlerinden sonra başvurum ‘Onaylanmayı Bekliyor' statüsüne geçti. Onaylandıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bizimle iletişime geçecek. Şu an danışmanlık eğitimi için buradayız. Eğitim gerçekten çok faydalı oldu. Zaten bize çok yardımcı olacağını düşünüyorduk, şimdi daha da emin olduk. Balayına gitmeyi düşünüyoruz. Gerçek ihtiyaçlarımıza karşılık vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle çok mutluyuz çünkü bu destek bizim için gerçekten önemli" ifadelerini kullandılar.