İddialara göre, Van’ın İpekyolu ilçesinde bağlı Esenler Mahallesi taziye evi yakınlarında 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen adam henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başından ağır yaralanan adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken hayatını kaybeden adamın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaçan kişi veya kişilere yönelik yakalama çalışması başlatıldı.