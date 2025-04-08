Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu belirterek, "Ben onu seviyorum, o da beni sever" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Trump ve Netanyahu, görüşmenin ardından Oval Ofis’te basına açıklamalarda bulundu. Trump, tarifelerden geri adım atmayacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, dış ticaret politikasından geri adım atacağı yönündeki beklentilere rağmen tarife uygulamalarını askıya almayacağını duyurdu.

Gazetecilerin tarifelerin bir süreliğine askıya alınarak müzakerelere şans verilip verilmeyeceği yönündeki soruya "Bunu düşünmüyoruz" şeklinde cevap verdi. Tarifeler nedeniyle birçok ülkenin anlaşmak üzere ABD’ye başvurduğunu ve tarifelerin uygulanması ve müzakere yürütmenin birbiriyle çelişkili olmadığını savunan Trump, "İkisi de aynı anda mümkün" dedi.

AB’nin "sıfıra karşı sıfır" teklifini reddetti

Trump, AB’nin otomobil ve sanayi ürünlerinde sıfıra karşı sıfır tarife teklifinin yeterli olup olmadığı sorusuna ise "Hayır, değil" diye cevap verdi. Avrupa ülkelerini ABD’ye adil davranmamak ve NATO dahilinde yeterince savunma yatırımı yapmamakla suçlayan Trump, "Diğer yandan biz NATO için ödeme yapıyoruz yani onların askeri olarak korunması için biz ödeme yapıyoruz. Onlar ise bizi ticarette mağdur ediyor.

Bu iyi bir ilişki değil. Ama şimdi işler tersine döndü, tam tersi bir durum söz konusu. Avrupa Birliği bize çok kötü davrandı" dedi. Trump, "Bu, böyle devam edemez. Bu iş adil ve karşılıklı olmak zorunda. Avrupa Birliği ile 350 milyar dolarlık ticaret açığımız var ve bu hızlı bir şekilde ortadan kalkacak. Bunun bir yolu da bizden enerji satın almaları. Bizden enerji satın almak zorundalar çünkü buna ihtiyaçları var" dedi.

"İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz"

ABD’nin İran ile bu ülkenin nükleer programına ilişkin olarak doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklayan Trump, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bunlar başladı. Cumartesi günü devam edecek. Çok önemli bir toplantımız var ve neler olabileceğini göreceğiz" dedi. Trump, "İran ile anlaşma sağlanamazsa, yapılması gereken şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. İran ile gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin hangi seviyede gerçekleştirildiği sorusuna "Neredeyse en üst düzeyden" şeklinde cevap veren Trump, görüşmelerin başarısız olması ihtimaline ilişkin bir soruya ise, "Bunu söylemekten hoşlanmıyorum fakat İran, çok büyük bir tehlike içinde olur diye düşünüyorum" dedi. Trump, "Kendileriyle doğrudan ilgileniyoruz ve belki de bir anlaşma sağlanacak. Bir anlaşma yapmak, malum olanı yapmaktan daha tercih edilebilir olurdu" şeklinde konuştu.

"Gazze’yi ABD’nin kontrol etmesi iyi bir şey olurdu"

Gazze Şeridi’nden bir kez daha "gayrimenkul" olarak bahseden Trump, Gazze’ye ilişkin tepkilere neden olan açıklamalarını yeniden gündeme getirdi. Filistinlilerin Gazze’de yaşamak istemediğini ve buradaki halkı başka ülkelere taşımanın "iyi bir şey" olacağını savunan Trump, "Gazze Şeridi’ni kontrol eden ve oraya sahip olan ABD gibi bir barış gücünün bulunması iyi bir şey olurdu" dedi.

Gazze’deki Filistinlileri kabul edecek ülkeler bulunduğunu ileri süren Trump, "Eğer Filistinlileri alır ve farklı ülkelere yerleştirirseniz, ki bunu yapacak çok sayıda ülke var, o zaman hakiki bir özgürlük bölgesi oluşturmuş olursunuz. Buraya özgürlük bölgesi denilebilir, serbest bölge, insanların her gün öldürülmeyeceği bir bölge" dedi.

"Gazze'deki savaş çok uzak olmayan bir gelecekte sona erecek"

Seçim kampanyasında Gazze’deki savaşı sona erdirme sözü verdiği hatırlatılan ve bu sözü yerine getirip getirmeyeceği sorulan Trump, "Savaşın durduğunu görmek isterim. Gazze'deki savaş çok uzak olmayan bir gelecekte sona erecek" dedi.

Ukrayna’ya yönelik saldırılardan memnun olmadığını söyledi

Ukrayna’da son dönemde Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırılara dikkat çeken Trump, "Bombardımandan dolayı memnun değilim. Şu anda çıldırmış gibi bombalıyorlar. Orada ne olduğunu bilmiyorum, bombalıyorlar. Bu iyi bir durum değil" dedi.

Trump, gümrük tarifelerine neden Rusya’nın dahil edilmediği sorusuna ise, "Çünkü esasen Rusya ile ticaret yapmıyoruz. Rusya, savaşta" diye yanıt verdi.

"Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor"

Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzu ve İsrail’in endişelerine ilişkin bir soru alan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile harika ikili ilişkilere sahip olduklarını vurgulayarak, "Ben onu seviyorum, o da beni sever. Basın mensupları buna çok kızacak, "Erdoğan’ı seviyor" diyecekler ama kendisini gerçekten seviyorum ve o da beni seviyor. Hiçbir zaman aramızda problem olmadı. Pek çok şey yaşadık ama aramızda hiç sorun çıkmadı" dedi.

Trump, "Hatırlarsınız, bir dönem Türkiye’den din adamımızı geri almıştık. O dönemde büyük bir meseleydi ve kendisini geri aldık. Ben de Başbakana - Bibi’ye - dedim ki, "Eğer Türkiye ile bir sorun yaşarsan, gerçekten çözebileceğime inanıyorum. Türkiye ve Türkiye’nin lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var. Bu yüzden, bunun bir sorun olacağını sanmıyorum ve umarım da olmaz" dedim." şeklinde konuştu.

Suriye’de yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ettiğini de ifade eden ABD Başkanı Trump, "Kendisini tebrik ettim. '2 bin yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardınız. Farklı isimlerle olsa da, bu aynı şey, Suriye’yi ele geçirdiniz. Vekil güçleri kullanarak Suriye’yi ele geçirdiniz' dedim. Kendisi ise 'Hayır, hayır, ben değildim' dedi. Ben ise, 'Bence sendin, ama sorun değil, bunu söylemek zorunda değilsin' dedim" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ne yaptığına bakın. Kendisi çetin ve çok zeki bir adam ve kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek gerekir" dedi.

Netanyahu’ya hitap eden Trump, "Türkiye ile bir sorun yaşarsan, bunu çözebileceğimi düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Makul olmak gerek. Bizim de makul olmamız gerek" şeklinde konuştu.

Netanyahu, Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istediklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Trump ile görüşmelerinde, Gazze ve ABD’nin yeni tarifelerinin yanı sıra Suriye’deki durumu da görüştüklerini ifade etti.

İsrail’in Türkiye ile sahip olduğu iyi komşuluk ilişkilerinin bozulduğuna dikkat çeken Netanyahu, "Suriye’nin Türkiye dahil hiçbir ülke tarafından İsrail’e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye’nin ABD ile muazzam ilişkileri var. Başkanın da Türkiye’nin lideri iyi ilişkileri var ve Başkan ile çatışmadan çeşitli şekillerde nasıl kaçınabileceğimiz konusunu görüştük. Bu açıdan, ABD Başkanından daha iyi bir muhatap bulabileceğimizi sanmıyorum" dedi.

ABD ile yeni bir rehine anlaşması üzerinde çalıştıklarını açıkladı

Netanyahu ayrıca ABD ile birlikte yeni bir rehine takası anlaşması için çalıştıklarını açıkladı. Netanyahu, "Şu anda, başarılı olmasını umduğumuz başka bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Trump’ın Gazze planına ilişkin bir değerlendirmede de bulunan Netanyahu, İsrail’in "Gazze halkının istedikleri yere özgürce gitme hakkını kullanabilmesini sağlamak" konusunda kararlı olduğunu söyledi. Trump’ın Gazze planını "cesur bir vizyon" olarak tanımlayan Netanyahu, bu vizyonun Filistinlilere, kendilerini kabul edecek ülkelere gitmeleri tercihini sunacağını söyledi.