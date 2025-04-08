Edinilen bilgiye göre kavga, ilçenin Zeylan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Çay ocağı sahibi İ.K.’nin çocukları ile iş yerini işleten Y.K. ve kuzenleri alacak verecek yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: iha