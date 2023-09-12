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Wanhaber / Haber Merkezi

Van İl Jandarma Komutanlığı personeli sorumluluk bölgesindeki okulları dolaşarak eğitime başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi. Jandarma trafik ekipleri de okul servislerini denetledi, sürücülere uyarılarda bulundu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Van İl Jandarma Komutanlığı timleri geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla denetimler ve ziyaretlere kararlılıkla devam edecektir” denildi.