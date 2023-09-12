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WanHaber – ÖZEL

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Kamuran Karaman, hastane ek acil binasının açılış tarihi ile yeni morfoloji binası hakkında WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde hastane ek acil binanın hizmete açılacağı tarih belli oldu. Başhekim Doç. Dr. Kamuran Karaman, ek acil binasının açılışı için 2024 Temmuz ayını işaret etti.

Hastane ek binanın tamamlanma tarihini 2024 Temmuz ayı olarak bildiren Başhekim Doç. Dr. Kamuran Karaman, “Hastane ek binamızın 2024 Temmuz ayında yapımı bitecek, devralacağız. Acil binasına taşındıktan sonra, mevcutta yer alan acil servis yerine de farklı bölümler açacağız, böylece hastane çok daha konforlu ve iyi bir hale gelecek. Hazırda yer bulmakta zorlandığımız birimlerimiz de nefes alacak, böylece daha güvenli ve sağlıklı bir hizmet sunacağız” dedi.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek acil binanın faaliyete girmesiyle beraber alanın genişleyeceğini belirten Karaman, “Acil servis, acil yoğun bakım ve yoğun bakım servisleri yeni acil binaya taşınacak ve haliyle boşalan yerlere de diğer birimler aktarılacak. Böylece alanımız genişleyecek, bu sayede daha konforlu bir alana sahip olacağız” ifadelerine yer verdi.

“MORFOLOJİ BİNASI DA AÇILIYOR”

Morfoloji Bölümü için yapılan ve önümüzdeki günlerde açılması planlanan bina hakkında da konuşan Başhekim Doç. Dr. Kamuran Karaman, şu açıklamalarda bulundu, “Morfoloji binamız var, modern amfi alanlarıyla tıp öğrencilerinin ders alabileceği şekilde yapıldı. Morfoloji Bölümü için yapılan binamız da açılışa hazırlanıyor, o binamızın da açılmasıyla beraber hastanemiz çok daha konforlu bir alana sahip olacak.”

Haber: Mehmet Salih Giyci / Fatma Öztürk