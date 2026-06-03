Dünyada yaklaşık 1,4 milyar kişinin hipertansiyon, 589 milyon kişinin ise diyabet ile yaşadığını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Remzi Sarıkaya, bu rakamların hastalıkların yaygınlığını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

“HER 3 YETİŞKİNDEN 1’İ HİPERTANSİYON HASTASI”

Sarıkaya, paylaşımında, “Dünyadaki her 3 yetişkinden 1’i hipertansiyon hastasıdır. Her 9 yetişkinden 1’i ise diyabet hastasıdır. Hipertansiyon ve diyabetle yaşayan insanların toplam sayısı, neredeyse Çin ve Avrupa Birliği nüfusunun toplamına yaklaşmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“YILLARCA BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİYOR”

Hipertansiyon ve diyabetin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Sarıkaya, “Her iki hastalık da yıllarca belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle milyonlarca insan, hasta olduğunun farkına varmadan yaşamını sürdürüyor.” dedi.

“ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN BAŞLICA NEDENLERİ ARASINDA”

Hipertansiyon ve diyabetin kalp krizi, inme, kalp yetersizliği ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarının başlıca nedenleri arasında yer aldığını vurgulayan Sarıkaya, bu hastalıkların büyük ölçüde önlenebilir ve kontrol altına alınabilir olduğunun altını çizdi.

“BİR TANSİYON ÖLÇÜMÜ HAYAT KURTARABİLİR”

Modern tıbbın büyük ilerlemeler kaydetmesine rağmen hipertansiyon ve diyabetin hala milyonlarca insanın yaşamını tehdit ettiğini dile getiren Sarıkaya, erken teşhisin önemine dikkat çekerek “İnsanlık uzaya araç gönderiyor, gen tedavileri geliştiriyor, yapay zekayı sağlık hizmetlerine entegre ediyor. Ancak hala milyarlarca insanın yaşamını tehdit eden iki hastalığı, çoğu zaman çok basit yöntemlerle tespit edebilecekken teşhis edemiyoruz. Oysa gereken şey çoğu zaman yalnızca bir tansiyon ölçümü ve bir kan şekeri testidir.” ifadelerine yer verdi.

“ERKEN TEŞHİS BÜYÜK SAĞLIK SORUNLARINI ÖNLEYEBİLİR”

Dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin hipertansiyon veya diyabet hastası olduğunu bilmeden yaşamını sürdürdüğünü belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Remzi Sarıkaya, “Hastalıklarını ilk kez bir kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ya da görme kaybı sonrası öğrenenlerin sayısı hiç de az değil. Bir tansiyon aleti ve bir damla kan, gelecekte yaşanabilecek büyük sağlık sorunlarının önüne geçebilir.” dedi.