Van'da termometrelerin 30-35 dereceyi gösterdiği şu günlerde inşaat işçileri güneşin altında çalışarak ekmeklerini kazanmaya devam ediyor. Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu hava dalgası nedeniyle Van'da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bunaltıcısı havada vatandaşlar sokağa çıkmak istemezken, inşaat işçileri sıcak havada ter akıtmaya devam ediyor. Van'da sıcak havaya rağmen mesailerini sürdüren işçilerin kimi demir düzleme, kimi beton dökme, kimi ise duvar örme gibi zor işleri aksatmadan yapmaya çalışıyor.

Kentte sabah saatlerinde mesailerine başlayan inşaat işçileri, sıcaklığın daha fazla hissedildiği öğle saatlerinde de çalışmaya devam ediyor. Bunaltıcı havadan olumsuz etkilenen işçiler, başlarına şapka, bez takarak sıcaklıktan korunmaya çalışıyor.

İşlerinin zor olduğunu belirten işçiler, bu işe alıştıklarını, ailelerini buradan kazandıkları parayla geçindirdiklerini belirttiler. İşçiler hava sıcaklığının zaman zaman 35 dereceyi bulduğunu, tüm zorluklara rağmen mesailerine devam ettiklerini belirterek, "Çalışmaya mecburuz. Ekmek paramız için çabalıyoruz. Sıcağa karşı şapka takarak, bol su içerek, bez sararak bir şekilde önlem alıyoruz.

Bu şekilde hayatımızı kazanmaya devam ediyoruz. İnşaat sektörü yaz mevsiminde canlanıyor ve bu yıl Van'da yaz sıcak geçiyor. Bu sıcaklığın altında çalışmak zor ama mecburuz. Özellikle binanın dış işlerinde çok zorlanıyoruz, çünkü güneşin altında harçla uğraşmak daha zor. Çok terlediğimiz için bol bol su tüketiyoruz.

Sabahın erken saatlerinde inşaat geliyor, akşam 5-6'ya kadar çalışıyoruz. Bu iş bizim ekmek teknemiz. Yaz aylarında çektiğimiz sıkıntıları kış aylarında çekiyoruz. Çünkü kış ayları da çok soğuk oluyor ve biz o soğukta çalışıyoruz. İşimiz zor olsa da kimseye muhtaç olmuyoruz" ifadelerini kullandılar.

Van bölge gazetesi