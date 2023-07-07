Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) oranları artırıldı.

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi.

Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi.

Vergi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.

BSMV yüzde 15'e çıktı

Tüketici kredilerinde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) de yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

BSMV, bankaların elde etmiş durumda bulundukları komisyon ve ücret kazanımları, sigorta şirketlerinin sigorta poliçeleri üzerinde göstermiş oldukları prim tutarlarından alınan vergiyi ifade ediyor.

Yurt dışı telefon harcı 20 bin lira oldu

Ayrıca harç tutarlarında da değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.

Karar ile birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin lira olarak yeniden belirlendi.

ENSONHABER