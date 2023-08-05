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WanHaber – ÖZEL

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Van’da bir ilk olan; “Özel Deneme Yetenek Sınavı” il genelinde 98 öğrencinin katılımıyla İpekyolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Örgün eğitim kurumlarının resim, müzik ve buna benzer yetenek alanlarında tercih yapacak öğrencilere yönelik deneme sınavları kapsamında İpekyolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde özel yetenek resim deneme sınavı gerçekleşti.

İpekyolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç, Van’da ilk defa gerçekleşen özel yetenek resim deneme sınavı hakkında konuştu.

“ÖZEL JÜRİ HEYETİ KURULDU”

WanHaber'e sınav hakkında açıklamalarda bulunan Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç, “Her yıl yetenek alanında üniversiteye yerleşen öğrencilerimiz var. Geçtiğimiz sene 80 öğrencimiz yetenek sınavıyla üniversitelere yerleşti, buna 40’a yakını resim alanında yerleşti.

Bizlerde özel yetenek alanında yerleşmek isteyen öğrencilerimize böyle bir fırsat tanımak istedik. Özel bir jüri heyeti kurduk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve alanında isim yapmış resim öğretmenlerimizin özel jüri koltuğunda bulunduğu, tamamen gerçeğe uygun bir sınav yaptık.

Amacımız yetenekli öğrencilerimizi desteklemek daha iyi şartlar altında gelişmelerine katkı sunmak. Bu sınavla öğrencilerimiz hem duygu durumlarını kontrol altına alabilecek, hem eksikleri varsa bu alanda daha iyi bir şekilde kendilerini geliştirebilecekler” ifadelerine yer verdi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci