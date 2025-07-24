Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına da hız verdi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Vektörle Mücadele ekiplerince, 20 araç ve 61 personelle yürütülen çalışmalarda kent zararlılarının yuvalandıkları sahil yolu, sahil bantları, piknik alanları, parklar, çocuk oyun parkları, sazlık, gölet, bataklık gibi alanlar ilaçlanarak sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle mücadele yürütülüyor.

Van Kalesi çevresi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Edremit Sahil bandı ve Akköprü Deresi başta olmak üzere sinek popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde hız kazanan çalışmaların yıl boyunca titizlikle devam edeceği belirtildi.