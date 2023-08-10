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Wanhaber / Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesinin çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık, sazlık, park ve mesire alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor.

Yapılan çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunda azalma meydana gelirken, vatandaşlar da çalışmaları memnuniyetle karşılıyor. 24 Ekip, 60 personelle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Park, bahçe ve mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarının temposunu artıran ekipler, vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında rahatça vakit geçirmeleri için yoğun mesai harcıyor.