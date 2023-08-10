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CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, istifa çağrılarına yanıt verdi. "Birileri istediği için" istifa etmeyeceğini belirten Özel, Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir gerilim olmadığını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığa adaylığı iddiaları, kurultay takvimi ve değişim tartışmaları hakkında açıklama yaptı.

İstifa çağrılarını değerlendiren Özel, "Ben seçimlerden önce grup başkanlığına aday oldum. Milletvekili kaydını yaptırdığım gün gazeteciler sordu. Grup Başkanlığına aday olduğumu, bir aday çıkması durumunda yarışabileceğimizi açık söylemiştim. Grup başkanvekilleriyle ilgili yarış söz konusuydu. Genel başkan o yarışı kaldırdı. O yarış kaldırılana kadar da bir rakip yoktu. Ben her zaman şunu söyledim. Grup başkanlığında bir başka aday olursa yarışırız. Herhangi bir aday çıkmadı. Burayı kendi tasarrufum dışında tartışılmaya çalıştırılmasını iyi niyetli bulmuyorum. 14 Mayıs tarihine kadar genel başkanın koltuğuna vekalet ediyordum. 14 Mayıs tarihinden sonra Genel Başkanımız milletvekili değil. Ben grup başkanıyım ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin genel başkan olmayan ilk grup başkanıyım. Bir gerilim alanı, bir çatışma alanı yok aramızda. Üç grup başkanvekilimizin yeni olmasından dolayı grup başkanının tecrübeli olmasının avantajını yaşıyoruz. Bunu hem CHP grubu, hem muhataplarımız söylüyor" dedi.

"KURULTAYIN ERTELENMESİ DOĞRU DEĞİL"

Kurultay süreci hakkında konuşan CHP'li Özel, "Yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Seçmenin içinde bulunduğu ve bize bildirdiği ruh hali dikkate alındığında kurultayın ertelenmesinin parti açısından sağlıklı olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları bunun ciddi olmadığını bazıları böyle bir ruh hali olmadığını söylüyor. Bu örgütün seçmenden kopuk olduğu varsayımı örgüte hakaret. Bize gönül verenler neyi söylüyor ise duyuyoruz, hepimizin duyması da lazım. Dikkatle takip ediyorum. Değişim konusunda kararlı olmak lazım ama vefalı da olmak lazım. Vefa meselesiyle ilgili, ilk gün takındığım tutum ile bugün arasında fark yok. Bunu bir kişi veya kişilere indirgememek lazım. Sadece genel başkanı sadece MYK'yı tartışarak sadece bazı görev değişikliklerini ortaya koyarak yapmamak lazım. Ayrıca bu meseleyi sadece tüzüğe indirgememek lazım. Program meselesine daha kapsamlı bakmak lazım. İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktürü de, çağın gereklerini de görmek lazım. Duruşun ve ihtiyaçların daha net ifade edildiği bir programa ihtiyaç var."

NASIL BİR CHP?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin yeni bir programa ihtiyacı olduğunu savunurken, "Partinin tarihini, köklerini, sorumluluklarını inkar etmeyen ama yeni kuşak seçmenle, sağlıklı ve etkili bir iletişim kurabilen metinler lazım. Mevcut metinleri sadeleştirme yerine daha interaktif; kadın ve gençlerle ve parti dışında siyaset ile konuşan ama kendisini doğru tarif eden bir programa ihtiyaç var. Dünyadaki iyi örnekleri görmek lazım. Dünyaya örnek olacak bir dönüşüm için iddialı olmak gerekiyor. Ama bunun için dünyayla da etkileşim kuruyor, dünyadaki kardeş örgütlerle temas ediyor olmak lazım. Parti örgütünü yok sayan, işlevsizleştiren, gereksiz gören, faturayı örgüte kesen bir anlayış benimsemek yerine, siyasi parti örgütlenme mimarisinde gelinen noktada farklılaşmayı göstermemiz gerekiyor. Kendilerini dünyada yükselen bazı sağ muhafazakar ve milliyetçi akımlara benzeştiren, korku siyaseti veya tehdit üzerine kampanya kuran, Orban'a, Putin’e benzeyenlerden farklılaşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İSTİFA VE ANADOLU TURU TARTIŞMASI

CHP'li Özel, Anadolu turu iddiaları içinse "İnisiyatif almak, sorumluluk almak noktasında vazgeçmişliğim yok. Ama birileri söylüyor diye 'Görevini bırakıyor ayakkabıları giyiyor Anadolu’ya çıkıyor'… Bunu yapacak olsam benden duyarlar. Bunu onların söylediği zamana ve zemine mahkum olmadan çok daha güçlü ve Türkiye’ye umut verecek şekilde yapabiliriz. Bu da bir kişinin değil, bir anlayışın yürüyüşe geçmesiyle, harekete geçmesiyle mümkün" dedi.

GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIK KARARI

CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulunan Özel, "Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra Genel Başkan ile paylaşacağım. Genel başkan ile paylaştığım sırada, ben nasıl düşünüyorum söyleyeceğim, genel başkan ne düşünüyor öğrenmek isteyeceğim. Ama şu anda aramızda bir gerilim yok. Birileri sadece haber üretiyor" dedi. Haber7