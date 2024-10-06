İçmimarlar Odası Van İl Temsilciliği, üyelik affına ilişkin bilgilendirme yaparken, içmimarlara da üyelik çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada; “1 Eylül - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında henüz Oda'ya kayıt olmamış İçmimarları kapsayan geçmişe dönük üyelik aidatları affı başlamıştır. Aftan yararlanarak üye olursanız, mezuniyet yılından itibaren ödemeniz gereken aidattan muaf olacaksınız ve Anayasal bir zorunluluğu yerine getirmiş olacaksınız. Af sürecinde mesleğimiz için İçmimarlar Odasına üye olursanız hepimiz birlikte meslek onurumuzu koruyacağız ve hakkettiğimiz bir yaşam için birlikte mücadele edeceğiz” denildi.

“KAYIT OLMAK YASAL BİR ZORUNLULUK”

TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı paylaşan İçmimarlar Odası Van İl Temsilciliği, içmimarlara odaya kayıt yapmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak şunları bildirdi; “Mesleğimizi icra edebilmemiz için Odaya kayıt olmamız yasal bir zorunluluktur. Mesleğimizin hak ettiği değeri görebilmesi için örgütlenmemiz, sesimizin daha gür çıkabilmesi için sayıca fazla olmamız önem arz etmektedir! Oda’nız sizin için bir adım attı. Şimdi sıra sizde!”