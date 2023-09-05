Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Bülteni

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca verilen meslek edindirme kursları, kadınlara yeni iş kapıları açıyor. Özellikle kadınlar, bu kurslara giderek hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata aktif olarak katılıyor.

Hafta içi her gün usta öğretici Ahmed Hüsrev Koyuncu tarafında verilen kurslara katılan kadınlar burada Hüsn-i hat, kaligrafi ve güzel yazı derslerine katılarak hat sanatının inceliklerini öğreniyor. 7 ay süren kursun sonunda ise başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika veriliyor.

Yaz tatiliyle birlikte kursa kayıt yaptırdığını belirten Ahsen Nur Kutlu; “Uzun bir süredir bu sanata ilgim var. Kursun açılmasıyla kaydımı yaptırdım. Sağ olsun hocamız da alanında çok başarılı biri. Kurstan çok güzel şeyler öğrendik. Amacım Hüsn-i hat sanatında kendimi ilerletmek. Ben bu imkânları bize sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.