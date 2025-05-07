Dostluk, kardeşlik ve hoşgörünün simgesi olarak görülen Hıdırellez için sabahın erken saatlerinde 7’den 70’e her kesimden vatandaşlar, Van Kalesi’nin yanında yer alan Atatürk Kültür Parkı’na akın etti. Burada düzenlenen etkinliklerle Hıdırellez kutlandı.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Piknik havasında geçen etkinlikte kadınlar, evlerinde hazırladıkları çeşit çeşit yiyeceklerle parktaki yerlerini aldı. Çocukların akranlarıyla doyasıya eğlendiği etkinlikler coşkuyla devam etti.

Etkinlikte ney dinletisi, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı konseri, geleneksel oyunlar, yüz boyama aktiviteleriyle beraber ayran aşı ikramı yapıldı. Özellikle çocuklar doğayla iç içe kalarak oyunlar oynayıp keyiflerince zaman geçirdi.

Etkinlikler kapsamında Van’ın yöresel şarkıları eşliğinde kadınlar ve çocuklar halay çekip doyasıya eğlendi.

ETKİNLİK MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Etkinliğe katılan kadınlar, böyle bir etkinliğin organize edilmesinden memnun olduklarını, doğayla iç içe olmaktan, çocuklarıyla keyifli zaman geçirmekten keyif aldıklarını belirtti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan program, gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.