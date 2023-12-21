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İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde yaşayan Alaca, paramedik olarak 2019'da Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde göreve başladı.

Acil sağlık hizmeti olanlara yardım için hastanenin ambulans hizmetleri biriminde görev yapan Alaca, işinden kalan zamanlarda tiyatro oyunculuğu yaparak arkadaşlarıyla sahnedeki yerini alıyor.

Boş zamanlarında üyesi olduğu tiyatro topluluğu üyeleriyle prova yapan Alaca, kimi zaman bir komedi oyununda sahne alıyor, kimi zaman da görev sırasında karşılaştığı olaylarla ilgili yazdıkları oyunu sahneliyor.

Gönüllü olarak Van Devlet Tiyatrosu ile Van YYÜ Tiyatro Topluluğunun sahnelediği oyunlarda yer alan Alaca, eğlenceli kısa oyunlarla izleyicilere tiyatro sevgisini aşılamaya çalışıyor.

"Hayat kurtarmak çok farklı bir duygu"

Alaca, AA muhabirine, yaşadıkları rahatsızlık ya da geçirdikleri kazalar nedeniyle yaşam ile ölüm arasında mücadele veren insanların yardımına koşmak için görev yaptıklarını söyledi.

Genelde hastalara ilk müdahaleyi yapan ekip olduklarını belirten Alaca, "Kazazedelerin, hastaların yaşama tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Görevimi özveriyle yerine getirmeye çalışıyorum. Hayat kurtarmak çok farklı bir duygu. Müdahalemizle hayata tutunan insanların, yakınlarının sevinçleri bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Tiyatro ile lise döneminde tanıştığını ifade eden Alaca, şunları kaydetti:

"Okuldayken birçok oyunda sahne alıyordum. Sağlıkçı olmam bu yeteneğimi köreltmedi. Hastanedeki görevimin ardından boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Hastane sahnesini kullanarak provalarımı yapıyorum.

Arkadaşlarla hazırladığımız oyunlarımızı sahneliyoruz. Genelde komedi ya da sağlık konulu oyunlarda rol alıyorum. Bazen de şahit olduğumuz olaylardan, yaşantımızdan kesitleri derleyip sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Moral ve motivasyon için güzel oluyor. Hem eğleniyor hem de eğlendiriyoruz. Bu şekilde hem iş stresimizi hem de yorgunluğumuzu atlatıyoruz."