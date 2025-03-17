Van’da sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakmaya hazırlanıyor. Son günlerde bahardan kalma sıcakların etkili olduğu Van’da yarından itibaren yağmur yağacak ve beraberinde hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. İki günlük yağmurun ardından Perşembe gününden itibaren de kar yağışı başlayacak.

Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde yarın karla karışık yağmur beklenirken, diğer ilçelerin tamamında yağmur bekleniyor.

Tahminlere göre Çarşamba günü de yine Özalp ve Saray ilçelerinde karla karışık yağmur, diğer ilçelerde ise yine yağmur yağması öngörülüyor.

Perşembe günü ise Van merkez ilçeler ile birlikte birçok ilçede kar yağışı ve bazı ilçelerde karla karışık yağmur yağacağı tahmin edilirken, Cuma günü de tüm kent genelinde kar yağması bekleniyor.

İşte Van’da beklenen hava durumu;