Hafta sonunu rüzgarlı ve yağışlı geçiren Van’da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı hakim. Meteoroloji önümüzdeki 5 günlük tahmini hava durum raporunu yayımladı. Buna göre önümüzdeki 5 gün Van genelinde kar yağışı beklenmiyor.
İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da önümüzdeki 5 günde beklenen hava durumu;
İPEKYOLU:
27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 6
28.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
31.12.2023: Az bulutlu – 4 / 6
EDREMİT:
27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 6
28.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
31.12.2023: Az bulutlu – 4 / 6
TUŞBA:
27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 6
28.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7
31.12.2023: Az bulutlu – 4 / 6
BAHÇESARAY:
27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 12
28.12.2023: Az bulutlu 1 / 11
29.12.2023: Az bulutlu – 1 / 12
30.12.2023: Az bulutlu 3 / 12
31.12.2023: Parçalı bulutlu 3 / 10
BAŞKALE:
27.12.2023: Az bulutlu – 2 / 5
28.12.2023: Az bulutlu – 3 / 5
29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 5
30.12.2023: Az bulutlu – 1 / 5
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 2 / 4
ÇALDIRAN:
27.12.2023: Parçalı bulutlu – 6 / 3
28.12.2023: Parçalı bulutlu – 10 / 2
29.12.2023: Az bulutlu – 9 / 2
30.12.2023: Az bulutlu – 8 / 4
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 8 / 3
ÇATAK:
27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 10
28.12.2023: Az bulutlu – 1 / 10
29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 10
30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 10
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 3 / 9
ERCİŞ:
27.12.2023: Parçalı bulutlu – 4 / 4
28.12.2023: Parçalı bulutlu – 3 / 5
29.12.2023: Az bulutlu – 5 / 6
30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 6
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 4 / 5
GEVAŞ:
27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 7
28.12.2023: Az bulutlu – 2 / 8
29.12.2023: Az bulutlu – 1 / 7
30.12.2023: Az bulutlu 1 / 7
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 1 / 7
GÜRPINAR:
27.12.2023: Parçalı bulutlu – 4 / 7
28.12.2023: Az bulutlu – 2 / 8
29.12.2023: Az bulutlu – 1 / 8
30.12.2023: Az bulutlu – 1 / 8
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 3 / 9
MURADİYE:
27.12.2023: Parçalı bulutlu – 2 / 5
28.12.2023: Parçalı bulutlu – 6 / 4
29.12.2023: Az bulutlu – 8 / 8
30.12.2023: Az bulutlu – 9 / 6
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 8 / 6
ÖZALP:
27.12.2023: Parçalı bulutlu – 7 / 3
28.12.2023: Parçalı bulutlu – 7 / 2
29.12.2023: Az bulutlu – 7 / 3
30.12.2023: Az bulutlu – 5 / 3
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 6 / 3
SARAY:
27.12.2023: Parçalı bulutlu – 5 / 5
28.12.2023: Parçalı bulutlu – 6 / 3
29.12.2023: Az bulutlu – 7 / 5
30.12.2023: Az bulutlu – 7 / 6
31.12.2023: Parçalı bulutlu – 8 / 5Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin