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Hafta sonunu rüzgarlı ve yağışlı geçiren Van’da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı hakim. Meteoroloji önümüzdeki 5 günlük tahmini hava durum raporunu yayımladı. Buna göre önümüzdeki 5 gün Van genelinde kar yağışı beklenmiyor.

İşte meteorolojik tahminlere göre Van’da önümüzdeki 5 günde beklenen hava durumu;

İPEKYOLU:

27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 6

28.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

31.12.2023: Az bulutlu – 4 / 6

EDREMİT:

27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 6

28.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

31.12.2023: Az bulutlu – 4 / 6

TUŞBA:

27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 6

28.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 7

31.12.2023: Az bulutlu – 4 / 6

BAHÇESARAY:

27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 12

28.12.2023: Az bulutlu 1 / 11

29.12.2023: Az bulutlu – 1 / 12

30.12.2023: Az bulutlu 3 / 12

31.12.2023: Parçalı bulutlu 3 / 10

BAŞKALE:

27.12.2023: Az bulutlu – 2 / 5

28.12.2023: Az bulutlu – 3 / 5

29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 5

30.12.2023: Az bulutlu – 1 / 5

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 2 / 4

ÇALDIRAN:

27.12.2023: Parçalı bulutlu – 6 / 3

28.12.2023: Parçalı bulutlu – 10 / 2

29.12.2023: Az bulutlu – 9 / 2

30.12.2023: Az bulutlu – 8 / 4

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 8 / 3

ÇATAK:

27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 10

28.12.2023: Az bulutlu – 1 / 10

29.12.2023: Az bulutlu – 3 / 10

30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 10

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 3 / 9

ERCİŞ:

27.12.2023: Parçalı bulutlu – 4 / 4

28.12.2023: Parçalı bulutlu – 3 / 5

29.12.2023: Az bulutlu – 5 / 6

30.12.2023: Az bulutlu – 3 / 6

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 4 / 5

GEVAŞ:

27.12.2023: Az bulutlu – 1 / 7

28.12.2023: Az bulutlu – 2 / 8

29.12.2023: Az bulutlu – 1 / 7

30.12.2023: Az bulutlu 1 / 7

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 1 / 7

GÜRPINAR:

27.12.2023: Parçalı bulutlu – 4 / 7

28.12.2023: Az bulutlu – 2 / 8

29.12.2023: Az bulutlu – 1 / 8

30.12.2023: Az bulutlu – 1 / 8

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 3 / 9

MURADİYE:

27.12.2023: Parçalı bulutlu – 2 / 5

28.12.2023: Parçalı bulutlu – 6 / 4

29.12.2023: Az bulutlu – 8 / 8

30.12.2023: Az bulutlu – 9 / 6

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 8 / 6

ÖZALP:

27.12.2023: Parçalı bulutlu – 7 / 3

28.12.2023: Parçalı bulutlu – 7 / 2

29.12.2023: Az bulutlu – 7 / 3

30.12.2023: Az bulutlu – 5 / 3

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 6 / 3

SARAY:

27.12.2023: Parçalı bulutlu – 5 / 5

28.12.2023: Parçalı bulutlu – 6 / 3

29.12.2023: Az bulutlu – 7 / 5

30.12.2023: Az bulutlu – 7 / 6

31.12.2023: Parçalı bulutlu – 8 / 5