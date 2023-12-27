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AK Parti'nin 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Özellikle büyükşehirler üzerinde yoğunlaşan genel merkez yakın zamanda Van’ın da içerisinde olduğu büyükşehirlerde adayını açıklayacak. Van Büyükşehir Belediyesi için aday adaylık başvurusunda bulunan Veysel Ürüm de sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DİKKAT ÇEKTİĞİMİZ EN ÖNEMLİ NOKTA HİZMETTİR”

AK Partili Ürüm, sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti. Van’a hizmet etmek için projeler geliştirdiklerini söyleyen Ürüm, “Şehrimize hizmet etmek için her daim hazır bir şekilde bekliyoruz. Projeler üretip, fikirlerimizi masaya yatırıyoruz.

Buradan çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bir tek mesaimiz ve ödevimiz var, o da Van’ımız. Şehrimiz ülkenin en güzel şehirlerinden. Bu şehrin gelişmesi, hizmet alması gerekiyor. Burada bizim dikkat çektiğimiz en önemli nokta hizmettir. Hizmet belediyeciliği de AK Partiyle olur. Hem kamu kaynaklarını hem merkezi hükümetin gücünü hem de yerelin gücünü birleştirdik mi bütün sorunları çok daha çabuk çözeriz. Vatandaşımız bu güç birliğini iyi düşünsün” ifadelerini kullandı.

“BİZE KARŞI ÇOK OLUMLU BİR HAVA VAR”

Van ile ilgili genel merkezde yapılan istişarelerin kıymetli olduğuna da dikkat çeken Ürüm, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel merkez yetkililerimiz, ilimizin parti kademeleriyle görüştü. Burada ilimiz adına kıymetli görüşmelerin, fikir alış-verişlerinin yapıldığını biz de duyduk tabi. Bunlar çok önemlidir. Bir ayağımız Van’da bir ayağımız Ankara’da. Çalışmalarımız ve temaslarımız sürüyor.

Bize karşı çok olumlu bir hava var. Şehrimize hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz. Biz temayül süreci başta olmak üzere, anketler, isim anketleri, halkımızın teveccühü vb. gibi durumlardan iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah Urartulara başkentlik yapmış, kadim şehrimize hizmet etmek bize nasip olur. Günün sonunda Van’ın daha güzel yerlere gelmesi, ilerlemesi bizim için esas olan şeydir” diye konuştu.