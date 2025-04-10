Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Mart ayı raporuna göre, Van’da 2025 yılının üçüncü ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı da belli oldu.

Van’da 2025 yılı Mart ayında Van Ferit Melen Havalimanı’nda toplam bin 459 uçak iniş-kalkış yaptı. Bir önceki ay ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda toplam bin 211 uçak iniş-kalkış yapmıştı.

Bu dönemde iniş-kalkış yapan uçakların 2’si dış hat seferleri olurken, bin 457’si ise iç hat seferleri olarak gerçekleşti.

Mart 2025 verilerine göre, Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 125 bin 605 oldu. Bu dönemde Van’a dış hatlardan iniş-kalkış yapan yolcu olmadı. Şubat ayında ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 122 bin 81 olarak açıklanmıştı.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2025 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre yolcu trafiğinde yüzde 2,89’luk bir artış yaşandı.

2025 yılı Mart ayında Van Ferit Melen Havalimanı’na 816 ticari uçak iniş-kalkış yaptı. Aynı dönemde Van Ferit Melen Havalimanı’nda 69 uçak ise kargo uçağı olarak iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Mart 2025’e ait verilerin yer aldığı uçuş raporuna göre Türkiye genelinde ise 14 milyon 718 bin 26 yolcu hava yolu ile seyahat etti. Bu dönemde iç ve dış hatlarda kullanılan toplam uçak sayısı ise 176 bin 36 olarak kayıtlarda yer aldı.