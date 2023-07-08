Wanhaber / Ramazan Çetin

Türkiye’ye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden sıcak hava dalgasının gelmesi beklenirken, Van’da da sıcaklıklar iyiden iyiye hissedilmeye başlandı.

Edinilen bilgilere göre bugün Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Van genelinde hava az bulutlu ve açıkken, sıcaklığın 27 dereceyle en düşük olduğu ilçe Başkale, 34 derece ile en yüksek seyredeceği ilçe ise Çatak olarak tahmin ediliyor.

İşte Van ilçelerinde bugün ki hava durumu: