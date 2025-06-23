Ülke genelinde olduğu gibi Van’da da hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre Van’da yarın (24 Haziran Salı) 24 derece olması beklenen hava sıcaklıkları Çarşamba ve Perşembe günleri 27, Cuma günü 28 ve Cumartesi günü ise 29 dereceyi görecek.

Bu süre içerisinde kent genelinde en yüksek sıcaklık 36 derece ile Çatak’ta, 35 derece ile de Bahçesaray ilçesinde ölçülecek.

Meteoroloji tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu raporuna göre kent genelinde yağış beklenmiyor. Genelde güneşli bir havanın hakim olması öngörülürken, özellikle öğlen güneşinde kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması öneriliyor.