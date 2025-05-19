Van’da yağışlı günler yerini güneşli bir havaya bıraktı. Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BÖLGE GENELİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Uyarıda; “Rüzgarın, akşam saatlerine kadar bölgemiz genelinde güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) yükseklerde kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu / 20

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu / 20

Edremit: Parçalı ve az bulutlu / 20

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu / 26

Başkale: Parçalı ve az bulutlu / 21

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu / 20

Çatak: Parçalı ve az bulutlu / 27

Erciş: Parçalı ve az bulutlu / 23

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu / 23

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu / 26

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu / 23

Özalp: Parçalı ve az bulutlu / 23

Saray: Parçalı ve az bulutlu / 23