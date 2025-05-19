Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 8 adet tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 184 adet fişek ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 449 şahıs yakalanmış, 157 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.