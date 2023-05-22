Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs Edremit ilçesinde yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs, 17 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir” denildi.iha