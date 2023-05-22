Dün öğle saatlerinde Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi Terazin bölgesinde hayvan otlatırken yıldırımın düşmesi sonucu Selahattin İsaoğlu (25) ve arkadaşı Tacettin Deli isimli vatandaşlar yaralanmıştı.

Yaralanan ve bilinci açık olan Selahattin İsaoğlu, cep telefonuyla 112’yi ve babasını arayarak durumlarını bildirmiş ve arazi yapısının el vermemesinden dolayı bölgeye ambulans helikopter sevk edilmişti.

Bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Tacettin Deli’nin tedavisi Başkale Devlet Hastanesinde, Selahattin İsaoğlu ise getirildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ediliyor. Yıldırım çarpması sonucu ambulans helikopterle hastanelere kaldırılarak tedavileri devam eden çobanların sağlık durumu iyiye gidiyor. Öte yandan yıldırımın çarpması sonucu 2 eşek ve bir köpek telef oldu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yıldırım çarpması sonucu yaralanan vatandaşlardan birinin ambulans helikopterle kendilerine getirildiğini ve burada tedavisinin devam ettiğini belirtti. Yakın bir yıldırım çarpması olduğu için yaralıya yoğun bakım önerdiklerini ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Bu tür hastalarda yıldırımın çarpması sonucu giriş ve çıkış yaralarında sıkıntı olabiliyor.

Elektrik akımı özellikle kalp olmak üzere solunum merkezi, beyin ve dokuların etkilenmesi sonucu hayati tehlike oluşturabiliyor. Bizim hastamızda ciddi bir yanık söz konusu değildi. Ancak biz muhtemel kalp ve solunum durmasına karşı hastayı yoğun bakımda takip ettik. Bize çok hızlı getirilen hastaya uygun tedavileri uyguladık. Şu an durumu gayet iyi” dedi.

“Hastamız ucuz atlattı”

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kübra Saçar ise yıldırım çapmasının ardından ilk 24 saat kalp üzerindeki etkilerini takip ettiklerini belirterek, “Bu yüzden ilk 24 saat yoğun bakımda takip ediyoruz. Hastamızda şu ana kadar olumsuz bir etki görmedik. İlk başlarda uyuşma ve kasılma gibi bir etki görülmüş. Kalple ilgili de bir sorun yaşamadık. Sağlık durumu bu şekilde giderse servis planlıyoruz” diye konuştu.

“Belden aşağısını hissetmedim”

Yıldırımın çarptığı Selahattin İsaoğlu da, arkadaşıyla birlikte çay içtikleri sırada şiddetli gök gürültüsüyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. Yıldırımın çarpmasıyla 2 eşeğin ve bir köpeğin telef olduğunu anlatan İsaoğlu, “Yıldırım sonrası belden aşağısını hissetmedim. Daha sonra 112 ve babamı aradık. Yanımıza gelen köylüler üzerime toprak yığdı. Ambulans helikopter bizi kurtardı ve şu an durumum gayet iyi” şeklinde konuştu.iha