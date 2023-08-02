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WanHaber / Arif Karakaş

Van’da halk ekmek ücretlerine zam talep edildi.

Geçtiğimiz günlerde 210 gramlık ekmeğe yapılan yüzde 50’lik zammın ardından ekmek fiyatları 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.

Bu gelişmenin ardından Van’ın Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerine halk ekmek veren firma da zam talebinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre ilgili firma halk ekmek fiyatı için zam talebini ilgili birimlere iletirken, konu ile ilgili görüşmelerin yapıldığı ve kararın onaylanma aşamasında olduğu belirtildi.

Halk ekmek fiyatlarına zam kararının onaylanmasının ardından fiyatının 5 TL veya 5,10 TL’ye yükseltileceği öğrenildi.