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Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 06- 12 Aralık tarihleri arasında siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan 'SİBERAY' programı çerçevesinde eğitim verdi.

Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 06- 12 Aralık tarihleri arasında siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan "SİBERAY" programı çerçevesinde, İpekyolu ilçesinde bulunan ilçesinde bulunan İMKB Fen Lisesi Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji ve Tuşba öğrencilerine yönelik, siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.



