Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıklandı. Buna göre Van’ın bazı ilçelerinde bugün yağış gözükürken, yarın kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava gözüken Van’da, pazartesi ve salı günleri ise sağanak yağışlı havanın yeniden etkili olması öngörülüyor.
Van’da yağışlar yer yer devam edecek gibi görünüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün paylaşımına göre, bugün Çaldıran, Özalp ve Tuşba ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yarın da yağışların tüm kentte yağış etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Pazar günü kısa bir mola verecek yağışlar, pazartesi ve salı günleri yeniden sağanakla geri dönecek. Meteoroloji, ani sel ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, Van’da hava şöyle seyredecek:
İpekyolu;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bahçesaray;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran;
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye;
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp;
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray;
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı