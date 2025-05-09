Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıklandı. Buna göre Van’ın bazı ilçelerinde bugün yağış gözükürken, yarın kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava gözüken Van’da, pazartesi ve salı günleri ise sağanak yağışlı havanın yeniden etkili olması öngörülüyor.

Van’da yağışlar yer yer devam edecek gibi görünüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün paylaşımına göre, bugün Çaldıran, Özalp ve Tuşba ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yarın da yağışların tüm kentte yağış etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Pazar günü kısa bir mola verecek yağışlar, pazartesi ve salı günleri yeniden sağanakla geri dönecek. Meteoroloji, ani sel ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, Van’da hava şöyle seyredecek:

İpekyolu;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

12 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı