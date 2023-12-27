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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Van Ticaret Sanayi Odası (TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte iklim değişikliğinin olumsuz etkileri üzerine konuşuldu.

Programda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Yılmaz, iklim değişikliğinin tehdit oluşturduğunu belirterek, “İklim değişikliği dünya genelinde, hayati bir tehdit oluşturmakta. Bu tehdit şüphesiz Avrupa Birliği için de önem arz etmekte. İklim değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda politikalar ve stratejiler geliştiren Avrupa Birliği projelerini destekliyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak; bu hususu önemsiyor ‘Gençlerle İklim Söyleşisi’ programının çıktılarının gelecek vizyonumuza ışık tutacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

2 gün sürecek olan etkinlikte iklim değişikliği ve meydana getirdiği etkiler üzerine konuşulacak.