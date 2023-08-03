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WanHaber / Fatma Öztürk

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İpekyolu Emekli Evi Ahmet Çam Parkı’nda kitapseverlerle kitap okuma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Okulların tatil olmasıyla beraber çocuklara ve gençlere yönelik pek çok etkinlik düzenleyen İpekyolu Belediyesi, bir süredir “Okumak Nefes Almaktır” sloganıyla başlattığı kitap tahlil programı ile kitapseverleri her ay en az bir kitap bitirmeye teşvik ediyor.

Eğlenceli birçok eğitimin yanı sıra kitap okuma etkinliği düzenleyen İpekyolu Belediyesi, kitap okuma alışkanlığı kazandırma hedefiyle başlattığı programı her ay belirli günlerde düzenliyor.