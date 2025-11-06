Van ve bölge illerinde görev yapan medya mensupları için “Medya ve Çocuk Hakları Eğitim Programı” çalıştayı düzenleniyor. Üç gün sürecek olan eğitim programında; çocuk odaklı habercilik, dijital mecralarda çocuk temsili, medya etiği, şiddet ve ayrımcılık karşıtı iletişim gibi başlıklarda çeşitli oturumlar gerçekleştiriliyor.

Eğitimde, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme de ele alınırken; eğitmenler tarafından UNICEF Türkiye’nin çocuk hakları ve medya yaklaşımları, dijital ve geleneksel medya ekosisteminde çocuk, medyada çocuk temsilleri gibi konularda sunumlar yapıldı.

Van ve bölge illerden gazetecilerin katıldığı eğitim, bugün başladı ve 8 Kasım Cumartesi günü sona erecek.