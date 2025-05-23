Artı Değer Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Çimentaş Elazığspor'u farklı bir skorla yenmeyi başararak rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Galibiyet sonrası cadde ve sokaklara çıkan Van Spor taraftarları galibiyet coşkusu yaşadı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte caddelerde korna sesleriyle konvoylar oluşurken, taraftarlar da çalınan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.

Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK Play-off 3. Tur rövanş maçı 26 Mayıs'ta Elazığ'da oynanacak.