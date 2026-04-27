Her yıl nisan ayında İran'daki Urmiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen flamingolar, burada bir süre konaklayıp yavrularını büyüttükten sonra kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor. Ancak son yıllarda iklim koşullarındaki değişim nedeniyle bazı flamingo gruplarının kış aylarında da bölgedeki sulak alanlarda kaldığı gözleniyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile İpekyolu ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, flamingoların yoğun olarak bulunduğu Erçek Gölü çevresinde denetim gerçekleştiriyor. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında ekipler, zaman zaman dron desteğiyle hem havadan hem de karadan kontroller yapıyor.

'ATEŞLİ SİLAHLA YARALANMA ORANI YÜZDE 15'E DÜŞTÜ'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların bu yıl da bölgeye erken geldiğini belirterek, alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Van Gölü Havzası'nın zengin sulak alanları ve bozulmamış doğal yapısıyla göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Aslan, "İki yıldır yağışların artmasıyla sulak alanlar yeniden canlandı. Bu da flamingo ve leylek gibi göçmen kuşların sayısında artışa neden oldu. Merkezimizin ilk yıllarında bize yılda yaklaşık bin yaralı hayvan geliyordu. Bunların yüzde 62'si ateşli silah yaralanmasıydı. Son 15 yılda jandarma ve Doğa Koruma ekiplerinin çalışmaları sayesinde bu oran yüzde 15'e kadar düştü" dedi.

'GÜVENLİK ÖNLEMİ, GÖÇMEN KUŞ SAYISINI ARTIRDI'

Jandarmanın bölgede yürüttüğü koruma faaliyetlerinin göçmen kuş popülasyonuna doğrudan katkı sağladığını kaydeden Aslan, "Bir bölgede gıda kadar güvenlik de önemlidir. Kuşlar kendilerini güvende hissettikleri alanları tercih eder. Son yıllarda alınan önlemler sayesinde flamingoların havzada kalış süresi uzadı. Eskiden kasım ayında tamamen ayrılan bazı gruplar artık kışı burada geçiriyor. Geçmişte sadece belirli bölgelerde görülen flamingoları artık Edremit sazlıkları, İskele Sahili ve Tatvan kıyılarında da görmek mümkün. Güvenlik önlemleriyle birlikte popülasyonda da gözle görülür bir artış yaşandı" diye konuştu.