Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde yaşayan ve bedensel engelli olan Bartu'nun polislere olan sevgisinden haberdar oldu.

Polis olma ve üniforma giyme hayali kuran Bartu'yu Yunus polisleri ile evinde ziyaret eden TDP personeli, onun bu isteğini yerine getirmek için harekete geçti.

Yanlarında götürdükleri üniformayı Bartu'ya giydiren, birlikte pasta kesip hediyeler veren polisler, daha sonra çocuğu ekip aracına bindirerek devriye atmasını sağladı.

Araçta polis telsizinden anons yapan, kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgilendirilen Bartu, bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Mutluluğuna ortak olduk"

Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli Komiser Zehra Sarıbaş, Bartu'nun mutlu bir gün geçirmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Polislere olan sevgisini öğrendikleri Bartu'nun yanında olduklarını dile getiren Sarıbaş, şöyle konuştu:

"Yunus polislerimizle kardeşimizi ziyarete geldik. Polis olmak istediğini öğrendiğimiz için ona kurumumuzla ilgili hediyeler getirdik. Toplum Destekli Polislik Şubemizin üniformasını giydirdik. Daha sonra ekip aracıyla tur attırarak hayalini gerçekleştirdik. Mutlu olduğunu görünce biz de sevindik."

"Çok mutlu oldum"

Yusuf Bartu da polis memurları sayesinde hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını bildirerek, "Polis olmak istiyorum. Polis kıyafeti giydim, çok mutlu oldum. Bana hediyeler getirdiler. Polis ağabeylerime, ablalarıma teşekkür ederim." dedi.

Anne Hande Bartu ise üniformanın oğluna çok yakıştığını belirtti.

Oğlunun doğuştan yürüme engelli olduğunu ifade eden Bartu, "Bugün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Yusuf dördüncü çocuğum. Hayali polis olmaktı. Sağ olsun arkadaşlar, hayalini gerçekleştirdi. Birlikte pasta kestiler, hediyeler verdiler, üniforma getirdiler. Oğlum çok sevindi, ben de onunla mutlu oldum. Benim de hayalim polis olmaktı ancak okuyamadım. O nedenle oğlumu görünce çok sevindim." diye konuştu.