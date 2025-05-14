Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Van’ın tarihi mekânlarını gün yüzüne çıkarmak ve fotoğraf sanatını çocuklara tanıtmak adına '120 Çocuğumuzla Van’ı Fotoğraflıyoruz, Çocukların Gözünden Van' adında şenlik düzenliyor.

16 Nisan tarihinde muhtelif okullardan seçilen 12 - 14 yaş aralığındaki 120 çocuk, eğitmenlerin gözetiminde Van’daki doğal ve tarihi güzellikleri gezerek fotoğrafladı. Van’ın güzelliklerini kadrajlarına yansıtan çocuklar bir birinden güzel fotoğraflar çekerek hem Van’ın tanıtımına katkı sağlıyor hem de fotoğraf sanatının inceliklerini öğrendi.

120 çocuğun çekmiş olduğu Van temalı fotoğraflar şenlik sonunda Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Mayıs’ta düzenlenecek olan fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluşacak.