Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 30 Mayıs 2023 Salı günü Van'ın çeşitli ilçelerinde yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalleler ve sokaklar

VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

TUŞBA

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: İskele, Altıntepe Mahalleleri ve bağlı sokaklar Erciş Yolu Bulvarında, Seyrantepe Mahallesi, Kalecik Mahallesi, Bağlı Gül ve Seher Sokaklarda, planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

ÇALDIRAN

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Yayklıç, Çayır, Akbaşak, Yukarı Sağmalı, Karadulda, Tekesuyu, Direkli, Kilimli Konutlar, Suveren, Kandil, Avcıbaşı, Celen, Koçovası, Aşağı Dikme, Kurtoğlan, Emek, Doyumalan, Tekindere, İncealan, Tekindere, Aşağı-Yukarı Çanak, Sarıharman, 9 Evler, Cemaleddin, Salahane, Evciler, Yuvacık, Buğulukâynak, Yaykılıç Köylerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır

MURADİYE

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Durukaş, Karahan Köylerine bağlı sokaklar, Karahan Gsm1, 2, Karahan Kum Ocağı, Karahan Su Deposu, Kemerköprü Mahallesi ve baz istasyonunda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

GÜRPINAR

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Çörekli, Yaramış, Cevizalan, Karakoç, Öveçli, Aşağı-Yukarı Sütlüce, Üçgen, Acer, Yaramış, Ferzende, Sado, Kırağ, Albenek Köyleri ve bağlı sokaklarda, Kızgınkaya Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

ERCİŞ

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Tekevler, Polis Lojmanları, Sahilkent, Doluca, Yalındam, Gergili, Yöreli Mahallelerinde ve bağlı sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

SARAY

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Yukarı Sırımlı Köyü, Gülmemet Mezrası, Cemilcanan Karakolu, Sırımlı Karakolunda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

GEVAŞ

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Dağyöre Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

İPEKYOLU

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Alipaşa Mahallesi ve bağlı iller bankası sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

BAHÇESARAY

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Akyayala Mahallesi ve bağlı konuk sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

ÇATAK

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Adnan Menderes Mahallesi, YSE Sokakta planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

ÖZALP

Başlama Zamanı: 30-05-2023 09:00

Bitiş Zamanı: 30-05-2023 17:00

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölge: Cumhuriyet Mahallesi İlçe Jandarma Karakolu ve buna bağlı sokaklarda, Eski Emek, Yeni Emek, Çartak-Sarıköy-Aşkın, Yünkuşak, Kaşıkara, Gözdeğmez-Kadirhanoğlu Mezrası, Sarıköy Üçevler Mezralarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanmaktadır.

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