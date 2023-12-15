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Wanhaber / Oktay Dincer

Van ve ilçelerinde planlı bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bugün de Van’ın bir çok ilçesinde planlı bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalardan dolayı kısmi elektrik kesintileri uygulanacak.

İşte elektrik kesintisinin uygulanacağı yerler ve kesinti saatleri;

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Süphan Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ağzıkara Mahallesi, Değirmenköy, Sarmaç, Bostaniçi, Kavuncu, Beşçatak, Karpuzalanı, Kıratlı, Köşebaşı Mahallelerinde.

10.00 – 10.30 saatleri arasında; Ortanca, Karakoç, Gövelek, Irgat, Dibekli, Yatıksırt, Yukarıgüneye, Ağzıkara, Değirmenarkı, Erçek, Aktaş, Beşçatak, Yalınağaç, Arıtoprak, Kaymaklı, Çalımlı, Aşağıçitli, Baklatepe Mahallerinde

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Mollahüseyin Köyü, Tutmaç, Alnıak, Yedisalkım, Giyimli, Koçgüden Mahalleleri Ve Bunlara Bağlı Mezralarda,

10.00 – 10.30 saatleri arasında; Umut ve Elaçmaz Mahallelerinde

TUŞBA:

10.00 – 10.30 saatleri arasında; Adıgüzel, Atmaca, Ermişler, Akçift, Esenpınar, Otluca, Akçaören, Bardakçı, Yeşilköy, Aşıt, Koçköy, Sağlamtaş, Satıbey, Bağdaşan, Ocaklı, Özkaynak, Karaağaç, Kumluca, Ayanıs, Dilimli, Gülsünler Mahallelerinde.

11.00 – 11.30 saatleri arasında; Yumrutepe, Değirmenözü, Kolsatan, Özyurt, Pirgarip, Ağartı, Göllü, Meydancık, Şahgeldi, Gedikbulak, Hıdırköy, Şemsibey, Dağönü, Mahallelerinde

ÖZALP:

10.00 – 10.30 saatleri arasında; Sugeçer, Gültepe, Yukarıayazca, Hazine, Aşağımollahasan, Karlıyamaç, Boyaldı, Yukarımollahasan, Bağrıaçık, Çamurlu, Yukarıçavdarlık Mahallelerinde

11.00 – 11.30 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesi Ve Buna Bağlı Sokaklarda,

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Su Geldi, Konalga, Dokuzdam, Sırmalı Mahalleleri Ve Bunlara Bağlı, Tanrıverdi, Şıvgınlı, Yukarı Uşak, Yolgeçen, Dönemeç, Şapur, Beğendik, Küllüce, Dursunlar Ve Gelincik Mezraları. Dokuzdam Baz İstasyonu, Sırmalı Baz İstasyonu, Küllüce Telekom Gsm’de

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Şehitmehmet Bey Mahallesi 507 Sk., 510 Sk., 405 Sokaklarda.