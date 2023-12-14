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Son dönemlerde medya kuruluşlarının adından iyice söz ettirdiği Van'da üç önemli kuruluş anlamlı bir birlikteliğe imza attı. Kentin en önemli ve güçlü medya ve yayın kuruluşları olan Şehrivan, Zeor ve WanHaber bir çok anlamda güç birliği yapma kararı aldı.

Kentin köklü ve en önemli yayın kuruluşları Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde önemli bir işbirliği ve dayanışmaya imza atmak üzere bir araya geldi. Van kentinde yayın yapan ve gündem belirleyen üç yayın kuruluşu Zeor Medya (Van TV, Yeni Doğu Gazetesi, Van 65 Haber, Van Ekonomist), Şehrivan Medya (Şehrivan Gazetesi, Şehrivan TV) ve WanHaber Medya (WanHaber, WanHaber TV) bünyesindeki tüm yayın kuruluşları ile birlikte güç birleştirdiklerini duyurdu.

ÜÇ KURULUŞTAN ÖNEMLİ BİRLİKTELİK

Başta seçim süreci olmak üzere seçim ve tanıtım kampanyaları olmak üzere kenti yakından ilgilendiren tüm konularda birlikte hareket etme kararı alan üç kuruluşu temsilen bir araya gelen Zeki Yiğit, Orhan Olgun, Uğur Tunçdemir ve Ömer Aytaç Aykaç yapılan iştişare sonucunda gerçekleştirilen güç birliğini duyurdu. Van basınının en güçlü medya kuruluşları olarak gündem belirlemek üzere bir araya geldiklerini ifade eden medya kuruluşları, daha güçlü ve etkili bir süreç yürüteceklerini ifade etti.