Wanhaber / Ramazan Çetin

VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Van’da bir çok ilçede saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerji kesintisinden etkilenecek yerler şu şekilde;

- Gevaş ilçesi Selimiye Mahallesi Genç Petrol civarında saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Gürpınar İlçesi Sevindik Köyü Yüzbaşoğlu Mezrası Ve Murataldı Mezrasında saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Tuşba İlçesi Beyüzümü, Seyrantepe Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda, Topraktaş, Tevekli Mahalleri ve Ziraat Meslek Lisesi civarında, Alabayır Köyü tamamı ve buna bağlı sokaklarda saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Çaldıran İlçesi Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesinde saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Muradiye İlçesi Yakıncak Mahallesinde saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Erciş İlçesi Derekent, Gököglan, Şerefli, Duracak, Ortayayla, Çetintaş, Kocapınar, Kocapınar Bulmaç, Pınarlı, Yetişen, A, Akçagedik, Y, Akcagedik, Çataltepe, Karaagaç, Kırkpınar, Gültepe, Bozyaka, Yayıklı, Çobandüzü, Gümüşoluk, Yetişen, Kırkpınar, Kırkpınar Ges civarında saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Özalp İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde, Yukarı Mollahasan, Çamurlu, Yukarı Ayazca, Morçiçek, Gültepe Yukarı ve Aşağı Çavdarlık, Karlıyamaç, Hazine, Bağrıaçık, Elaçmaz, Umut Köyleri, Akgöl, Yarımağıl, Şehitlik, Türk Üzengi Mezraları ve bunlara bağlı sokaklarda saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Edremit İlçesi Yeni Camii Mahallesinde saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Çatak İlçesi Korulu Köyü Yuvalıçam Mezrasında saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Bahçesaray İlçesi Altındere Mahallesi ve bağlı sokaklar, Ünlüce Mahallesi ve bağlı sokaklarda saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.

- Başkale İlçesi Yavuzlar Köyünde saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında.