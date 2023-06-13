Döviz kurlarındaki yükseliş sıfır otomobil piyasasına zam Haziran ayında ikinci zam olarak yansıdı. Ay başında güncellenen listeler dolar/TL kurunun 23, euro/TL kurunun da 25 liranın üzerine yükselmesinin ardından sıfır otomobil liste fiyatları tek tek güncellendi. Ortalama artış oranı ise yüzde 8 oldu.

Binek otomobiller ve hafif ticari araçlarda 35 markanın fiyat artışına gittiğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yüzde 8 oranında bir artış var. Yüzde 2 ila yüzde 21 arasında zam yapan markalar var. Burada artan kurun etkisi ile enflasyon-faiz dengesi çok önemli.

Ama sıfır kilometre araç tarafında satın alma talebi hala çok canlı. İlk 5 ay sonuçlarına bakıldığında Türkiye pazarında yaklaşık 500 bine yakın bir araç satışı yapılmış. Bu adetlerin artarak devam edeceği düşünülüyor. Çünkü otomobil önemli bir yatırım aracı oldu. Özellikle gayrimenkule yatırım yapamayan kişilerin satın aldığı bir araç oldu” dedi.

İKİNCİ EL ARABA SATICILARININ ‘DÖVİZ’ BEKLEYİŞİ

“Sıfır kilometre araçlardaki zam furyasının çok da kesileceğini düşünmüyorum” diyen Yalçın, ikinci el otomobil piyasasında durumun biraz daha farklı olduğunun altını çizdi. Hüsamettin Yalçın, şunları söyledi:

“Son bir aydır ikinci araç satışlarında düşüş var. Çünkü bayiler kendini doğru konumlandırmak ve dövizdeki durumu görmek istiyor. Online araç ilan sitelerine bakıldığında yüzde 4’lük bir düşüş var. Bu satıcılar dövizdeki durumu görüp bir nebze olsun yüksek fiyata satmaya çalışıyorlar.

Bu da piyasaya giren ikinci el araç akışını engelliyor. Bayrama kadar da bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen sene 6 milyondan fazla araç el değiştirdi. Bu sene bu rakamın 7.5 milyon adetlere çıkacağı öngörülüyor. Ama ikinci el ile sıfır kilometre arasındaki makas gitgide daraldı. Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de bir hareketlenme olacaktır. Ancak bu durumun genele yayılması lazım.”

HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL LİSTE FİYATLARI (02.06 - 12.06 TARİHLİ FİYATLAR - FARK - YÜZDE)

CITROEN

C3 1.2 PureTech Feel Benzin Manuel - 607.100 - 646.600 - 39.500 - 7%

C3 1.2 PureTech Elle Benzin Otomatik - 755.800 - 816.500 - 60.700 - 8%

C3 1.2 PureTech S&S Feel Bold Benzin Otomatik - 700.200 - 756.300 - 56.100 8%

C3 1.2 PureTech S&S Shine Benzin Otomatik - 733.100 - 791.800 - 58.700 8%

C4 1.2 PureTech Feel Benzin Manuel - 848.400 - 915.400 - 67.000 - 8%

C4 1.2 PureTech Feel Bold Benzin Otomatik - 981.800 - 1.059.500 - 77.700 - 8%

C4 1.2 PureTech Shine Benzin Otomatik - 1.043.000 - 1.125.400 - 82.400 - 8%

C4 1.2 PureTech Shine Bold Benzin Otomatik - 1.085.300 - 1.171.800 - 86.500 - 8%



DACIA

Duster 1.0 Tce Essential Benzin Manuel - 728.000 - 828.000 - 100.000 - 14%

Duster 1.0 Tce ECO-G Essential LPG/Benzin Manuel - 769.000 - 869.000 - 100.000 - 13%

Duster 1.0 Tce ECO-G Expression LPG/Benzin Manuel - 783.900 - 883.900 - 100.000 - 13%

Duster 1.3 Tce Essential Benzin Yarı Otomatik - 820.900 - 920.000 - 99.100 - 12%

Duster 1.3 Tce Journey Benzin Yarı Otomatik - 880.000 - 980.000 - 100.000 - 11%

Duster 1.3 Tce Extreme Benzin Yarı Otomatik - 905.900 - 1.005.000 - 99.100 - 11%

Sandero 1.0 Tce Stepway Essential Benzin Manuel - 655.000 - 738.900 - 83.900 - 13%

Sandero 1.0 Tce Essential Benzin Manuel - 671.000 - 754.900 - 83.900 - 13%

Sandero 1.0 Tce Stepway Essential Benzin CVT - 698.900 - 782.000 Sandero 1.0 Tce Stepway Expression Benzin CVT - 723.000 - 807.000 - 84.000 - 12%

Sandero 1.0 Tce Eco-G Stepway Essential LPG/Benzin Manuel - 688.000 - 771.900 - 83.900 - 12%



FIAT

Egea 1.3 MultiJet Street Dizel Manuel - 731.900 - 764.900 - 33.000 - 5%

Egea 1.4 Fire Street Benzin Manuel - 607.900 - 640.900 - 33.000 - 5%

Egea 1.4 Fire Urban Benzin Manuel - 644.900 - 677.900 - 33.000 - 5%

Panda 1.0 MHEV Hybrid City Elektrik/Benzin Manuel - 543.900 - 599.900 - 56.000 - 10%

Panda 1.0 MHEV Hybrid Cross Elektrik/Benzin Manuel - 613.900 - 643.900 - 30.000 - 5%



FORD

Fiesta 1.0 EcoBoost MHEV Titanium Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 996.700 - 1.067.800 - 71.100 - 7%

Fiesta 1.1 EcoBoost Style Benzin Manuel - 728.700 - 780.600 - 51.900 - 7%

Focus 1.0 EcoBoost MHEV Titanium Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%

Focus 1.0 EcoBoost MHEV Active Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%

Focus 1.0 EcoBoost MHEV ST Line Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%



HYUNDAI

i20 1.0 T-GDI Style Benzin Yarı Otomatik - 712.000 - 770.000 - 58.000 - 8%

i20 1.4 MPI Jump Benzin Manuel - 609.000 - 657.000 - 48.000 - 8%

i20 1.4 MPI Jump Benzin Otomatik - 659.000 - 710.000 - 51.000 - 8%

OPEL

Astra 1.2 Turbo Edition Benzin Manuel - 895.900 - 972.900 - 77.000 9%

Astra 1.2 Turbo Edition Benzin Otomatik - 1.010.900 - 1.096.900 - 86.000 - 9%

Corsa 1.2 Elegance Benzin Manuel - 641.900 - 696.900 - 55.000 - 9%

Corsa 1.2 Turbo Edition Benzin Otomatik - 735.900 - 798.900 - 63.000 - 9%



RENAULT

Austral 1.3 MHEV Techno Esprit Alpine Elektrik/Benzin CVT - 1.190.000 - 1.435.000 - 245.000 - 21%

Captur 1.3 TCe MHEV Touch Plus Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 990.000 - 1.113.000 - 123.000 - 12%

Clio 1.0 SCe Joy Benzin Manuel - 609.000 - 691.000 - 82.000 -13%

Clio 1.0 TCe Touch Benzin Manuel - 647.000 - 728.000 - 81.000 - 13%

Megane 1.3 TCe Joy Benzin Manuel - 793.000 - 903.000 - 110.000 - 14%

Megane 1.3 TCe Joy Benzin Yarı Otomatik - 864.000 - 974.000 - 110.000 - 13%

Taliant 1.0 SCE Joy Benzin Manuel - 600.000 - 683.000 - 83.000 - 14%

Taliant 1.0 TCE Joy Benzin CVT - 687.900 - 769.900 - 82.000 -12%



SEAT

Ibiza 1.0 EcoTSI Start&Stop Style Benzin Yarı Otomatik - 760.000 - 830.000 - 70.000 - 9%

Ibiza 1.0 Evo Start&Stop Style Benzin Manuel - 640.000 - 700.000 - 60.000 - 9%

Leon - 1.0 eTSI Start&Stop Style Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 970.000 - 1.060.000 - 90.000 - 9%

Leon 1.5 eTSI ACT Start&Stop FR Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.095.000 - 1.195.000 - 100.000 - 9%



TOYOTA

Corolla1.5 Vision Benzin Manuel - 812.400 - 882.150 - 69.750 - 9%

Corolla 1.5 Vision Benzin CVT - 847.800 - 920.600 - 72.800 - 9%

Yaris 1.5 Dream Benzin CVT - 1.005.300 - 1.091.600 - 86.300 - 9%

Yaris 1.5 Dream X-Pack Benzin CVT - 1.028.100 - 1.116.350 - 88.250 - 9%

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