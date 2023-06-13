Edremit TOKİ Yolu'nda yaşanan toprak kayması sonrası başlatılan çalışmalar devam ederken, yolun kısa sürede çift şerit olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Van'ın Edremit İlçesi'ndeki TOKİ yolunda geçtiğimiz yıl Nisan ayında heyelan meydana gelmişti.

Yaşanan toprak kayması sonucu söz konusu yol trafiğe kapatılmış, ancak çalışmalar tamamlanmadığı için üç hafta sonra yolun tek şeridi trafiğe çift yönlü olarak açılmıştı. Çok uzun bir sürenin ardından Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Mart ayında başlattıkları çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Yolun kapatılan bir bölümünün yanında bulunan tepelerde yeniden toprak kayması olmaması için iş makinaları tarafından belirlenen bölümler kaldırılırken, belli kısımlarda ise istinat duvarları yapılacak. Çalışmaların ardından yolun hemen yanına istinat duvarının inşa edileceği açıklanırken, geçtiğimiz yıl heyelan meydana geldikten hemen sonra, ilk etapta çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışmalar uzayınca, yolun bir bölümü çift yönlü olarak trafiğe açılmıştı.

Olası tehlikelere karşı birçok sürücünün uzun süre Edremit Eski TOKİ yolunu kullandığı görülürken, Mart ayında başlatılan çalışmaların hummalı bir şekilde sürmedi ise sürücüleri ve söz konusu yolu kullanan vatandaşları memnun ediyor. Mevsim şartları nedeniyle toprak kayması yaşanan bölgede heyelan riskine karşı yol tek şerit olarak hizmet verirken, bölgede zemin kazısı ve istinat duvarı çalışmaları sürüyor.

Van bölge gazetesi