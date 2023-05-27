WanHaber – Özel

Son yıllarda Van’da yaygınlaşan doğalgaz, tüp bayi satışlarını da yüksek oranda etkiledi.

Doğalgazın alternatif yöntemlere göre daha tasarruflu olması vatandaşların doğalgaza yönelmesini sağladı. Tüp bayi işletmesi bulunan esnaf, doğalgazın yaygınlaşması sonrası tüp satışlarında büyük ölçüde düşüş olduğunu belirtti.

Doğalgazın yaygınlaşması ile tüp bayi satışlarının günden güne düştüğünü söyleyen Tüp Bayi Sahibi Muaz Bakan, “Doğalgaz, tüp bayilerini ve kömür satışı yapanların işini bitirme noktasına getirdi. Şu an Van’ın Kalecik TOKİ’sinden tutun, Sıhke TOKİ, Kiracılar TOKİ, Kevenli TOKİ’ye kadar birçok mahallede doğalgaz kullanılıyor. Doğalgaz yaygınlaştıkça tüp bayilerinin satışları düşüyor. Tüp bayi satışları düştükçe rekabet artıyor, rekabet artıkça piyasa daralıyor ve kâr marjı azalıyor” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz hem tüpten, hem de kömürden daha avantajlı

Doğalgazın tüp ve kömürden daha avantajlı olduğunu belirten Bakan, “İşin doğrusunu söylemek gerekirse doğalgaz hem tüpten hem de kömürden daha avantajlı. Şu an bizim enerji kaynakları içinde elektrik olsun, tüp olsun, petrol olsun en güzeli, en ekonomik olanı doğalgazdır. Haklı olarak vatandaşlarımız doğalgazı tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Geçen seneye oranla tüp fiyatlarının yükseldiğini belirten Bakan, vatandaşların doğalgaza olan eğilimlerinin her geçen gün arttığına değinerek; “Geçen sene eve doğalgaz çekme maliyeti 30 bin TL bandındaydı. Vatandaş bundan kaçındığı için doğalgaz çekmiyordu. Bu sene artan kömür ve tüp fiyatlarından dolayı millet ‘ne olursa olsun, evimize doğalgazı çekeceğiz’ diyor. Böyle de bir durum var” dedi.

“İş oranı düşer ama bitmez”

Tüp bayilerinin tamamen kapanmayacağını ancak daralacağını söyleyen Bakan, “Doğalgazın yaygınlaşmaya başladığı ilk dönem tüp kullanımı yüzde 10 düşerken bir sonraki sene bu oran 20’lere ulaşıyor. Yani doğalgaz yayılma oranı ile bizim işimiz ters orantılı.

Tabi bir tarafta da kırsallar var, köyler var. Hatta doğalgazı olan bazı iş yerlerinin dahi tüp kullandığı oluyor. Özetle doğalgaz yaygınlaştıkça iş oranımız düşer, bu kaçınılmaz ama tamamıyla bitmez” diye konuştu. Tüp bayilerinde küçük tüp 70 TL’den satılırken, büyük tüp 300 TL’den satılıyor.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik